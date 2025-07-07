عاجل: على خُطى غافي .. برشلونة يُجهز خطة عودة لمارك بيرنال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يقترب لاعب الوسط الشاب مارك بيرنال من العودة للملاعب، بعد اقترابه من إنهاء برنامجه العلاجي عقب إصابة قوية في الركبة اليسرى تعرض لها في أغسطس 2024 أمام رايو فاليكانو.

بحسب صحيفة سبورت، يضع برشلونة خطة تعافٍ مشابهة لتلك التي اتّبعها النادي مع غافي، حيث يخضع بيرنال لتدريبات فردية، ويُتوقع أن يبدأ المشاركة تدريجيًا في المباريات مع انطلاق الموسم الجديد.

أولى مشاركاته قد تكون في مباريات الفريق ضد مايوركا، ليفانتي، ورايو فاليكانو، بينما يأمل النادي في اكتمال عودته تمامًا بعد التوقف الدولي منتصف سبتمبر.

المدرب هانز فليك يدعم بيرنال بثقة تامة، ويعتبره مستقبل مركز الارتكاز في برشلونة، مؤكدًا أن عودته ستتم وفق تطور حالته البدنية دون استعجال.

في الموسم الماضي، تعرّض جافي لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة مع منتخب إسبانيا، أبعدته عن الملاعب لمدة 11 شهرًا.

خلال فترة غيابه، حرص برشلونة على وضع خطة تعافٍ طويلة الأمد له، تقوم على:

1. عدم التسرع في العودة للمباريات.

2. التركيز على تقوية العضلات والمفاصل أولًا من خلال تدريبات فردية.

3. العودة التدريجية للمشاركة في التمارين الجماعية، ثم دخول المباريات كبديل، قبل المشاركة أساسيًا.

هذه هي نفس الخطة التي يُطبّقها النادي حاليًا مع بيرنال.