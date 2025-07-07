عاجل: للمرة الثانية خلال أسبوع.. إسرائيل تعتقل “خلية إيرانية” داخل سوريا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، أن قوات الجيش نفذت، ليلة الأحد، عملية أسفرت عن اعتقال خلية يُزعم أن “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قام بتفعيلها في منطقة تل قدنة جنوب سوريا.

وأوضح الجيش في مؤتمر صحفي نقلته “سكاي نيوز” أن العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة جُمعت من خلال تحقيقات ميدانية أجرتها الوحدة 504، المختصة بجمع المعلومات وتجنيد العملاء في المناطق المعادية.

وتُعد هذه العملية الثانية من نوعها خلال أسبوع، حيث سبقتها عملية مشابهة جرت في منطقتي أم اللوقس وعين البصلي في الجنوب السوري، وأفضت أيضًا إلى اعتقال عناصر تعتبرهم إسرائيل تهديدًا مباشرًا على الحدود الشمالية.

التصعيد المتواصل

وتأتي هذه التحركات العسكرية في سياق التصعيد المتواصل بين إسرائيل وإيران على الساحة السورية، ضمن ما تسميه تل أبيب “الحرب بين الحروب” وهي استراتيجية تستهدف تقويض الوجود الإيراني المتنامي في سوريا، خاصة بالقرب من هضبة الجولان.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، استغلت إيران الفوضى لتوسيع نفوذها العسكري والاستخباراتي في الأراضي السورية، عبر ميليشيات موالية مثل حزب الله، ولواء فاطميون وزينبيون، بالإضافة إلى عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بحسب الشبكة.

وترى إسرائيل، أن هذا التغلغل الإيراني يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، ما دفعها إلى تكثيف ضرباتها الجوية والاستخباراتية في الأعوام الأخيرة، لا سيما خلال عامي 2024 و2025، في ظل التوتر المتصاعد جراء الحرب في غزة وتزايد الضغوط الدولية على البرنامج النووي الإيراني.

ما هي الوحدة 504؟

وتلعب الوحدة 504 دورًا محوريًا في العمليات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، حيث تتولى جمع المعلومات عبر العملاء المحليين وتنفيذ تحقيقات ميدانية، وغالبًا ما تعمل هذه الوحدة بالتنسيق مع قوات خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي مثل لواء 474 المنتشر على الجبهة الشمالية، في مهام تستهدف مواقع القيادة والتسليح والمراقبة التابعة لإيران ووكلائها.