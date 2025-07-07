عاجل: منها حكيمي.. 3 أسباب وراء قرار جوهرة المغرب بمغادرة ريال مدريد

شكرا لاهتمامكم بخبر منها حكيمي.. 3 أسباب وراء قرار جوهرة المغرب بمغادرة ريال مدريد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - قرر الموهبة المغربية يوسف الخديم مغادرة نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم الظهير الأيسر صاحب الـ19 عاما لمدرسة شبان “الميرينغي” عام 2017، ولعب الموسم الماضي مع الفريق الرديف.

وتوصل الأخير لاتفاق مبدئي مع نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني من أجل حمل قميصه خلال الموسم المقبل، في انتظار تحديد صيغة الانتقال سواء على سبيل الإعارة أو بانتقال نهائي.

وعبر التقرير التالي، ترصد “العين الرياضية” 3 أسباب تفسر الخطوة التي قام بها جوهرة المغرب.

سابقة حكيمي



نجم “أسود الأطلس” أشرف حكيمي لم يتردد في مغادرة ريال مدريد، عندما تيقن من صعوبة الحصول على فرصة كاملة من أجل إثبات وجوده.

ولعب الأخير في مرحلة أولى على سبيل الإعارة مع بروسيا دورتموند الألماني لفترة موسمين، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وشهد أداء أشرف حكيمي تطورا لافتا بعد خروجه من “الميرينيغي” ليصبح اليوم أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

منتخب المغرب



لم ينل يوسف الخديم فرصة كاملة مع منتخب المغرب بسبب عدم لعبه في مستوى عال خلال العامين الأخيرين.

ويتطلع الأخير لخطف الأضواء مع ألافيس خلال النسخة المقبلة من الدوري الإسباني، مما سيفتح أمامه أبواب اللعب مع منتخب المغرب.

وقام اللاعب الأسبق لرايو فاليكانو عام 2024 بتغيير جنسيته الكروية من إسبانية إلى مغربية، وتواجد على دكة البدلاء خلال المواجهتين الوديتين أمام أنغولا وموريتانيا.

مصير إبراهيم دياز



يرفض يوسف الخديم أن يمر بالوضعية ذاتها التي يعيشها مواطنه إبراهيم دياز مع ريال مدريد.

وظل لاعب ميلان الأسبق حبيسا لدكة البدلاء في معظم مباريات “الملكي”، مما أثر بشكل سلبي على جهوزيته البدنية والفنية.

ويلعب دياز مع الفريق منذ عام 2019 وخاض معه 120 مباراة أسهم خلالها في 40 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، ولو أنه لعب لفترة 3 مواسم مع ميلان على سبيل الإعارة.

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