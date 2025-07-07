عاجل: إنبي يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع لاعبه محمد حمدي

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، محمد إسماعيل، إن لاعب الفريق، محمد حمدي، عاد إلى صفوف النادي بعد انتهاء فترة إعارته مع الزمالك.

ونفى إسماعيل، في تصريحات عبر برنامج “صوت الملعب” بإذاعة “الشباب والرياضة”، اليوم، وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي لضمه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن اللاعب مستمر في الفريق البترولي حتى إشعار آخر.

وأضاف بأن الزمالك لم يطلب التعاقد مع محمد حمدي بشكل رسمي، موضحًا أن الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن انتقال اللاعب إلى الأهلي عارية تمامًا من الصحة.

وشدد المشرف على الكرة بإنبي على أنه لم يتواصل أي مسؤول من النادي الأحمر مع إدارة إنبي بهذا الشأن، مؤكدًا أن اللاعب يندرج حاليًا ضمن خطط الفريق للموسم الجديد.

رحيل وليس إقالة

وفي سياق آخر، تطرّق إسماعيل للحديث عن المدير الرياضي السابق للنادي، عبدالناصر محمد، والذي انتقل مؤخرًا إلى الزمالك لتولي منصب مدير الكرة، مؤكدًا أن إدارة إنبي اتخذت قرارًا بحفظ وظيفة عبدالناصر داخل النادي تقديرًا لتاريخه الطويل، ورفضت فكرة إقالته احترامًا لما قدمه من عطاءات خلال 36 عامًا داخل جدران النادي.

متفرغ لعمله

وأوضح أن عبدالناصر تفرغ بشكل تام لمهمته الجديدة داخل الزمالك بعد تقديم استقالته بشكل رسمي، متمنيًا له النجاح في هذه الخطوة، خاصة أنه يتمتع بخبرة إدارية كبيرة تجعله مؤهلًا للنجاح في منصبه الجديد داخل القلعة البيضاء.

وأشار إسماعيل إلى أن ما تم تداوله من تصريحات نُسبت له بخصوص عبد الناصر محمد تم فهمها بشكل خاطئ، لافتًا إلى أن العلاقة بين الطرفين مبنية على الاحترام المتبادل، وأن النادي لا يمكن أن ينكر فضل أحد أبرز رجاله الذين ساهموا في بناء وتطوير قطاع الكرة عبر العقود الماضية.

واختتم قائلًا إن إنبي حريص دائمًا على دعم أبنائه في تجاربهم المختلفة، طالما تمت الأمور في إطار من الشفافية والاحترام، وهو ما حدث مع عبدالناصر محمد.