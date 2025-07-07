عاجل: سعر الدولار اليوم الاثنين 7 يوليو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، في ثاني أيام العمل بالبنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

أظهر استطلاع أجرته وكالة CNBC الأمريكية، والذي شمل 12 خبيرًا اقتصاديًا ومحللًا، أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في يوليو 2025.

ورجح 92% من المشاركين في الاستطلاع، تثبيت معدلات الفائدة الحالية بفعل تسارع معدلات التضخم، التي سجلت 16.8% في مايو مقارنة بـ13.9% في أبريل، في ظل غياب مؤشرات واضحة على تباطؤ قريب.

كما توقع استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، والذي شمل 5 بنوك استثمار بارزة، مثل مؤسسات “الأهلي فاروس، سي آي كابيتال، نعيم للوساطة المالية، مباشر لتداول الأوراق المالية، وعربية أون لاين”، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وزيادات مرتقبة في أسعار الطاقة، ما يعزز من الضغوط التضخمية.

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