عاجل: مصير كريستيانو رونالدو مع مدرب النصر الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – على ذمة صحيفة الرياضية، فإن المدرب الجديد لنادي النصر الذي لم يتم الإعلان عن اسمه حتى الآن، حسم قراره الفني بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

التقارير تشير إلى أن مدرب النصر الجديد سوف يعتمد على مهاجم أساسي واحد فقط، وهو كريستيانو رونالدو بعد رحيل جون دوران إلى فنربخشة على سبيل الإعارة.

المصادر ترجح تعاقد العالمي مع البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السابق، ولكن لا توجد تأكيدات رسمية إلى الآن.