عاجل: عوامل لعبت دورًا في تغيير نيكو ويليامز رأيه حول الانتقال إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف النقاد عبر إذاعة أوندا ثيرو عن العوامل التي لعبت دورًا في تغيير النجم نيكو ويليامز رأيه، حول مسألة انتقاله إلى برشلونة.

الصحفي إيدو بيدال قال أولاً التالي:

“لابد أن عدم احترام البارسا لأتلتيك بيلباو كان له تأثير كبير على ويليامز”.

الصحفية روسيو بورغوس من جانبها قالت التالي:

“أيضًا لابد أن رسائل خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا حول وضع البلوغرانا المالي قد أثارت الشكوك لدى نيكو”.