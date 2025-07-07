عاجل: عوامل لعبت دورًا في تغيير نيكو ويليامز رأيه حول الانتقال إلى برشلونة

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شكرا لاهتمامكم بخبر عوامل لعبت دورًا في تغيير نيكو ويليامز رأيه حول الانتقال إلى برشلونة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف النقاد عبر إذاعة أوندا ثيرو عن العوامل التي لعبت دورًا في تغيير النجم نيكو ويليامز رأيه، حول مسألة انتقاله إلى برشلونة.
الصحفي إيدو بيدال قال أولاً التالي:
“لابد أن عدم احترام البارسا لأتلتيك بيلباو كان له تأثير كبير على ويليامز”.
الصحفية روسيو بورغوس من جانبها قالت التالي:
“أيضًا لابد أن رسائل خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا حول وضع البلوغرانا المالي قد أثارت الشكوك لدى نيكو”.