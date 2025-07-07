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عاجل: عوامل لعبت دورًا في تغيير نيكو ويليامز رأيه حول الانتقال إلى برشلونة

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  • عاجل: عوامل لعبت دورًا في تغيير نيكو ويليامز رأيه حول الانتقال إلى برشلونة 1/2
  • عاجل: عوامل لعبت دورًا في تغيير نيكو ويليامز رأيه حول الانتقال إلى برشلونة 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف النقاد عبر إذاعة أوندا ثيرو عن العوامل التي لعبت دورًا في تغيير النجم نيكو ويليامز رأيه، حول مسألة انتقاله إلى برشلونة.

الصحفي إيدو بيدال قال أولاً التالي:

“لابد أن عدم احترام البارسا لأتلتيك بيلباو كان له تأثير كبير على ويليامز”.

الصحفية روسيو بورغوس من جانبها قالت التالي:

“أيضًا لابد أن رسائل خافيير تيباس رئيس رابطة الليغا حول وضع البلوغرانا المالي قد أثارت الشكوك لدى نيكو”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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