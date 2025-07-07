عاجل: الهيئة السعودية للمياه تغلق عددًا من محطات تعبئة المياه المخالفة في الرياض

عدن - ياسمين عبد العظيم - وشدّدت الهيئة السعودية للمياه على جميع مزاولي الأنشطة الواقعة ضمن اختصاصها، بضرورة التقدّم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وفق شروط الحصول على تراخيص لخدمات المياه اللاشبكية والاطلاع على متطلبات التراخيص ومنها رخصة إنتاج المياه المحلاة أو المنقاة.

وتأتي هذه الخطوة استنادًا على دور الهيئة في تنظيم قطاع المياه، وتعزيز جوانب الرقابة والتفتيش، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمة وضمان سلامة وصولها وفقًا للمعايير المعتمدة، وامتدادًا لدورها في تنظيم خدمات المياه اللاشبكية، وهي خدمات توزيع المياه عبر الخزانات المقطورة بدلًا من شبكة المياه، ويشمل ذلك إنتاج المياه المحلاة أو المنقاة.

ويمكن الحصول على تراخيصها عبر زيارة الخدمات الإلكترونية في موقع الهيئة الإلكتروني بعد استيفاء الشروط اللازمة والمحددة لكل خدمة.