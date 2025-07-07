عاجل: أردا غولر … أكبر تحدي لألونسو مع الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي سانتياغو سيغورولا عن علاقة النجم أردا غولر بالتحدي الأكبر الذي ينتظر المدرب تشابي ألونسو مع ريال مدريد.

سانتياغو قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“بالنسبة لي، الشيء الأكثر أهمية هو معرفة ما إذا كان ألونسو سيكون قادرًا على توظيف غولر في مركزه الصحيح أم لا”.

الأمر المؤكد حسب مختلف النقاد أن تشابي وضع قدمه بالفعل على الطريق الصحيح فيما يتعلق بهذا الموضوع، والدليل على ذلك هو حجز أردا لمكانه في تشكيلة الريال الأساسية خلال كأس العالم للأندية، إضافة إلى مساهمته في الأهداف، ففي المباراة الماضية على سبيل المثال صنع هدفين.