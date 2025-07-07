عاجل: مبابي يواجه باريس سان جيرمان: صراع مالي ومواجهة شخصية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: يعود كيليان مبابي لمواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان في واحدة من أكثر اللحظات المشحونة بالعواطف والتوتر.

فالعلاقة بين الطرفين لم تنتهِ عند حدود الانتقال فقط، بل ما زالت عالقة في أروقة المحاكم بسبب نزاع مالي تبلغ قيمته 55 مليون يورو لم تُدفع للاعب، مما يُضيف بعدًا قانونيًا للخصومة.

ولن تقتصر المواجهة على اللاعبين في الملعب، بل تمتد أيضًا إلى خط التماس، حيث سيقف لويس إنريكي، مدربه السابق، في الجهة المقابلة.

وكان إنريكي قد وصف مبابي بأنه “شاعر حر”، في إشارة إلى صعوبة ضبط تحركاته داخل منظومة الفريق.

كل الأنظار ستكون موجّهة إلى هذه القمة النارية، التي تتجاوز حدود الرياضة لتكشف خفايا علاقة متوترة بين نجم عالمي ونادٍ عملاق كان يومًا موطنه.