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عاجل: برشلونة لم يغلق ملف دياز حتى في ظل سعيه للتوقيع مع ويليامز

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  • عاجل: برشلونة لم يغلق ملف دياز حتى في ظل سعيه للتوقيع مع ويليامز 1/2
  • عاجل: برشلونة لم يغلق ملف دياز حتى في ظل سعيه للتوقيع مع ويليامز 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اكد الصحفي فيرناندو بولو أن برشلونة لم يغلق أبدا ملف التعاقد مع لويس دياز حتى في ظل اشتعال قضية نيكو ويليامز وتخبط النادي للتوقيع معه .

لويس دياز كان دائما الخيار المفضل لـ ديكو ولهذا السبب لم يغلق برشلونة ملفه ابدا، تحسبا لفشل صفقة ويليامز .

حتى انه في الايام الاخيرة من مسلسل نيكو ، ارسل محيط دياز اشارات تقارب مع برشلونة تحسبا لانهيار الصفقة وهو ما حدث بالفعل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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