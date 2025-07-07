عاجل: برشلونة لم يغلق ملف دياز حتى في ظل سعيه للتوقيع مع ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اكد الصحفي فيرناندو بولو أن برشلونة لم يغلق أبدا ملف التعاقد مع لويس دياز حتى في ظل اشتعال قضية نيكو ويليامز وتخبط النادي للتوقيع معه .

لويس دياز كان دائما الخيار المفضل لـ ديكو ولهذا السبب لم يغلق برشلونة ملفه ابدا، تحسبا لفشل صفقة ويليامز .

حتى انه في الايام الاخيرة من مسلسل نيكو ، ارسل محيط دياز اشارات تقارب مع برشلونة تحسبا لانهيار الصفقة وهو ما حدث بالفعل.