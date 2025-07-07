عاجل: هل يمكن أن ينسحب الريال من صفقة كاريراس بسبب فران غارسيا …؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي إستيبان بورتيرو عن مصير صفقة النجم ألفارو كاريراس، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها فران غارسيا مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية.

إستيبان قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“لدي شكوك في أن كاريراس أفضل من غارسيا”.

هي إشارة منه إلى أن الريال ربما يجب عليه إعادة التفكير مليًا قبل حسم الصفقة، لأن فران أثبت بالفعل مدى قدرته على اللعب أساسيًا تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، ولكن في الوقت ذاته يرى الكثير من النقاد بأنه من الضروري وجود لاعب بديل في مركز الظهير الأيسر بنفس كفاءة الأساسي، وخاصة مع استحالة انسجام فيرلاند ميندي مع أسلوب لعب الميرنجي الجديد.