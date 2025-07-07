عاجل: ترتيب أرباح جميع الفرق في كأس العالم للأندية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر ترتيب أرباح جميع الفرق في كأس العالم للأندية 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: تشهد بطولة كأس العالم للأندية تنافسًا ليس فقط على أرض الملعب، بل أيضًا على مستوى العائدات المالية، حيث كشفت الأرقام عن تصدر ريال مدريد قائمة أكثر الأندية ربحًا حتى الآن.

بعد تأهله إلى نصف النهائي، ارتفعت أرباح النادي الملكي إلى 74.6 مليون يورو، متقدمًا على باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني بـ 69.7 مليون يورو، وتشيلسي ثالثًا بـ 67.7 مليون.

ويُعد فلومينينسي البرازيلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا في المربع الذهبي، وقد جمع 54.6 مليون يورو، متجاوزًا بايرن ميونيخ الذي خرج من المنافسة.

تتصاعد العائدات المالية مع التقدم في الأدوار، ومع اقتراب النهائي، تزداد قيمة الجوائز، حيث يحصل الوصيف على مكافأة مالية أكبر، بينما ينال البطل مبلغًا قد يصل به إلى سقف الجوائز الذي حددته فيفا.

وفيما يلي ترتيب الأندية من حيث الأرباح المالية حتى الآن:

ريال مدريد: 74.6 مليون يورو

باريس سان جيرمان: 69.7 مليون يورو

تشيلسي: 67.7 مليون يورو

فلومينينسي: 54.6 مليون يورو

بايرن ميونيخ: 52.3 مليون

مانشستر سيتي: 46.3 مليون

بوروسيا دورتموند: 46.2 مليون

بالميراس: 36.1 مليون

إنتر ميلان: 32.9 مليون

الهلال: 31.1 مليون

يوفنتوس: 28 مليون

بنفيكا: 26.9 مليون

فلامنغو: 25 مليون

بوتافوغو: 24.1 مليون

أتلتيكو مدريد: 23 مليون

مونتيري (رايادوس): 20 مليون

إنتر ميامي: 19 مليون

ريفر بليت: 16.1 مليون

بوكا جونيورز: 15.1 مليون

بورتو: 15.1 مليون

ريد بول سالزبورغ: 14 مليون

ماميلودي صن داونز: 11.1 مليون

الترجي: 10.2 مليون

العين: 10.2 مليون

الأهلي: 10.1 مليون

لوس أنجلوس FC: 9.2 مليون

سياتل: 8.3 مليون

باتشوكا: 8.3 مليون

أولسان: 8.3 مليون

أوراوا: 8.3 مليون

الوداد: 8.3 مليون

تزداد البطولة إثارة، والمكافآت المالية تدفع الأندية لبذل كل ما في وسعها للوصول إلى القمة.