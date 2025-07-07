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عاجل: حقيقة اقتراب رحيل مالكوم عن الهلال

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف فيرناندو جارسيا، وكيل أعمال البرازيلي مالكوم، نجم نادي الهلال، عن حقيقة اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

جارسيا نفى صحة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيل موكله، وذلك خلال تصريحات صحفية، قال فيها:

-“لا صحة لما يتم تداوله بشأن مناقشة إدارة الهلال لرحيل مالكوم، سواء لفريق محلي أو خارجي”.

-“اللاعب مستمر بشكل طبيعي مع الهلال، وكل ما يُثار حول مستقبله لا يمت للحقيقة بصلة”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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