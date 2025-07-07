عاجل: اجتماع مرتقب بين ألونسو و3 لاعبين في الريال لحسم مستقبلهم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الصحفي ألبيرتو بيريرو عن آخر التطورات الخاصة بقائمة الراحلين عن ريال مدريد خلال فترة الانتقاﻻت الصيفية الحالية.

بيريرو قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“أندري لونين، داني سيبايوس، رودريغو غوس، هؤلاء لا يزال لديهم محادثة معلقة مع المدرب تشابي ألونسو”.

الجدير بالذكر أن أغلب النقاد في الوسط المدريدي يتوقعون رحيل الثلاثي، ولكن لا تزال هناك احتمالية لبقاء سيبايوس إضافة إلى رودريغو بسبب رغبتهما في الاستمرار مع الميرنجي، وما هو مؤكد أن الصورة ستتضح أكثر بعد نهاية كأس العالم للأندية.