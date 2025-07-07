عاجل: مع اقتراب الريال من الوصول لنهائي المونديال … سؤال مهم يطرح نفسه!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ تحدث الصحفي خوانفي سانز بيريز عن اقتراب ريال مدريد من الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، ومدى تأثير ذلك على موسمه القادم.

سانز قال خلال تصريحات له في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“كم عدد أيام العطلة الصيفية التي سيحصل الريال عليها؟ لا يزال ذلك غير واضح بعد”.

“قد يتم تأجيل مباراة الميرنجي الأولى في الدوري الإسباني، أو ربما يبدأ الفريق موسمه دون أي فترة تحضيرية تقريبًا”.

الأمر المؤكد حسب مختلف النقاد أن الخيار الثاني هو الأكثر ترجيحًا، بحكم أن هذا المونديال كان أشبه بفترة إعداد متكاملة للفريق مع مدربه تشابي ألونسو، ولكن الفارق أن المباريات كانت بصيغة رسمية وليست مجرد ودية.