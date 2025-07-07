عاجل: نقطة مهمة يجب توضيحها بعد فشل برشلونة في التوقيع مع نيكو ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ خرجت الصحفية ماريا تريساك عن صمتها، أثناء الحديث عن فشل برشلونة في التعاقد مع النجم نيكو ويليامز هذا الصيف.

ماريا قالت خلال تصريحات لها في برنامج التشيرينغيتو التالي:

“ويليامز لم يثق في البارسا”.

“النادي هو من خذل اللاعب وليس العكس”.

هي إشارة منها إلى أن نيكو لم يستغل البلوغرانا فقط من أجل مصالحه الشخصية كما قيل مؤخرًا في الوسط الكتالوني، بل كان مستعدًا بالفعل لإتمام الصفقة، ولكن عدم تقديم الرئيس خوان لابورتا أي ضمانات له في حالة فشل النادي في عملية تسجيله، هو ما جعله ينسحب مباشرة من المفاوضات.