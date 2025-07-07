عاجل: وكيل دياز يخبر برشلونة بأمر هام ..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أصبح لويس دياز لاعب ليفربول هدفه اساسي لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الجاري لتعزيز مركز الجناح الايسر .

حسب الصحفي فيرناندو بولو وكيل لويس دياز اخبر نادي برشلونة بأن ليفربول بحاجة الى بيع لاعبين لتغطية التكاليف الكبيرة التي تكبدها النادي في التعاقدات الصيفية.

الجدير ذكره أن ليفربول وقع مع فلوريان فيرتز في صفقة قياسية بلغت 135 مليون يورو ، هذا بالاضافة الى أن تكلفة صفقتي كيركيز وفريمبونغ تجاوزت أكثر من 70 مليون جنيه استرليني .