عاجل: منى الشاذلي تنصف الفنانة الدنماركية.. وتُحرج مها الصغير

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الإعلامية مها الصغير جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة، بعد اتهامها بسرقة إحدى لوحات الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، والتي تم عرضها خلال لقائها الأخير مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم”، الذي أُذيع قبل أسابيع.

منى الشاذلي تنصف الفنانة الدنماركية

وقالت منى الشاذلي عبر الحساب الرسمي لبرنامجها على “فيسبوك”: “اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون”.

وأضافت: “نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات”.

اللوحة دي اسمها إيه يا مها؟

وكانت مها الصغير قد حلت ضيفة على برنامج “معكم” الذي تقدمه منى الشاذلي، برفقة عدد من الإعلاميين، في لقاء أُذيع بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث أشارت خلاله إلى تدشينها معرضًا للفن التشكيلي يتضمن لوحات من رسمها.

وخلال عرض اللوحات، سألتها منى الشاذلي عن فكرة إحدى اللوحات، قائلة: “اللوحة دي اسمها إيه يا مها؟” لترد مها الصغير: “والله أنا كنت برسم بمشاعري أكتر وبحاول ألاقي مشاعر”.

وأضافت: “والله دا حال سيدات كتير، إن هما بيبقوا عايزين يبدعوا، أو يبقى ليهم مكانة، بيبقوا حاسين إنهم عايزين ينطلقوا، ومتكبلين”.

بسرقة لوحة فنية

وعلقت الفنانة التشكيلية ليزا لاش نيلسون عبر حسابها الشخصي على “إنستجرام”، قائلة: “إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج شعبي في مصر، بلد يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة، وسيكون أكثر روعة إذا ذكر اسمي بالفعل، ولكن على لسان مها الصغير، التي تعتبر مؤثرة ومذيعة ومصممة مشهورة، بدلاً من أن تذكرني، ذكرت أن إحدى لوحاتي المسماة ‘صنعت لنفسي بعض الأجنحة’ إضافة إلى ثلاث لوحات أخرى لفنانين مختلفين، هي من صنعها، في برنامج منى الشاذلي الحواري”.

وأضافت نيلسون: “نسخ الأعمال الفنية أمر، ولكن أن تقومي بتصوير لوحة فنية لشخص آخر وأخذ الملكية العامة لها هذا جديد بالنسبة لي، ومع ذلك قررت أن أعتبرها مجاملة كبيرة بأن مها الصغير تحب عملي جدًا لدرجة أنها تريد فعلًا ارتكاب جريمة”.

وتابعت: “ولكن بما أن مها والأشخاص في القناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للاتصال بهم، وحتى أتمكن من إبداء تقديري لهم، فسأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة التي رأيتها عدة مرات، والتي تستخدم رمزًا للكفاح والحرية في جميع أنحاء العالم”.