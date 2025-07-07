عاجل: أول تعليق من ترامب على حزب إيلون ماسك

عدن - ياسمين عبد العظيم - رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلان رجل الأعمال إيلون ماسك عزمه تأسيس حزب سياسي جديد، واصفًا الخطوة بأنها “سخيفة”، وفقًا لـ “القاهرة الإخبارية”.

حزب أمريكا

جاء ذلك بعد إعلان ماسك، مؤسس شركات “تسلا” و”سبيس إكس”، إطلاق حزب سياسي جديد يحمل اسم “حزب أمريكا”، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لما وصفه بـ”الرغبة الشعبية الجارفة في التغيير السياسي الحقيقي”.

وكتب ماسك في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: “بفارق اثنين إلى واحد، أنتم تريدون حزبًا سياسيًا جديدًا وستحصلون عليه”.

انتقاد حاد لـ”نظام الحزب الواحد”

وانتقد ماسك النظام السياسي الحالي في الولايات المتحدة، واصفًا إياه بـ”نظام الحزب الواحد”، قائلًا إن الديمقراطية الحقيقية أصبحت مهددة بسبب “الفساد والهدر العام واحتكار القرار من قبل النخبة السياسية”.

وأضاف: “عندما يتعلق الأمر بإفلاس بلدنا بسبب الهدر والفساد، فنحن لا نعيش في ديمقراطية، بل في نظام حزب واحد يحتكر القرار”.

وأوضح ماسك أن الهدف الرئيسي من تأسيس الحزب هو “إعادة الحرية إلى الشعب الأمريكي”، وتوفير بديل فعلي للمؤسسات السياسية التقليدية التي اعتبر أنها لم تعد تمثل مصالح المواطن.

استطلاع رأي شعبي مهد للإعلان

وجاء إعلان ماسك عقب استطلاع رأي أطلقه على منصة “إكس”، سأل فيه المستخدمين عن تأييدهم لفكرة تأسيس حزب سياسي جديد باسم “أمريكا”.

شارك في التصويت أكثر من 81 ألف مستخدم، وأيد 64.8% منهم فكرة تأسيس الحزب.

تأسيس حزب سياسي

وكان الملياردير إيلون ماسك قد ألمح في وقت سابق إلى إمكانية إطلاق حزب سياسي جديد، في حال إقرار ما وصفه بـ”قانون الإنفاق الجنوني”.

وكتب عبر حسابه على منصة “إكس”: “إذا تم تمرير قانون الإنفاق الجنوني، فسيتم تشكيل حزب (أمريكا) في اليوم التالي”.

دعوته لحزب أكثر اعتدالًا

وفي مايو 2022، عبر ماسك عن رغبته في تأسيس حزب يتبنى مواقف أكثر اعتدالًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، موضحًا أنه لا يشعر بالانتماء لأي من التوجهين السياسيين التقليديين في الولايات المتحدة.