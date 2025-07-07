عاجل: رسميًا: الكشف عن حكم مباراة الريال وباريس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم بصورة رسمية عن هوية حكم مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الفيفا استقر على تعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك من أجل إدارة هذه القمة.

الجدير بالذكر أن هذا الحكم تحديدًا دار حوله الكثير من الجدل خلال الموسم الماضي، وخاصة في مباراتي ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال عندما ألغى ركلة ترجيح لجوليان ألفاريز، إضافة إلى برشلونة مع إنتر ميلان في إياب نصف نهائي المسابقة ذاتها، وكان هناك شكوك حول صحة العديد من قراراته في تلك المواجهة.