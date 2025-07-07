عاجل: أول تعليق من ترامب على «حزب ماسك»

شكرا لاهتمامكم بخبر أول تعليق من ترامب على «حزب ماسك» والان مع التفاصيل



انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إعلان حليفه السابق إيلون ماسك تأسيس حزب سياسي جديد ووصفه بأنه “سخيف”.



وفي أول تعليق له، قال ترامب للصحفيين في نيوجيرسي قبل صعوده طائرته عائدا إلى واشنطن: “أعتقد أن تأسيس حزب ثالث أمر سخيف. نحن نحقق نجاحا باهرا مع الحزب الجمهوري”، مضيفا “لقد كان النظام دائما قائما على حزبين، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد فقط من الارتباك”.

وأعلن الملياردير الأمريكي، السبت، تأسيس “حزب أمريكا”، وسط صراع متنامٍ مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وجاء الإعلان بعد يوم من توجيهه سؤالا لمتابعيه على منصة “إكس” عمّا إذا كان ينبغي تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة.

وقال ماسك في منشور على منصة إكس: “بنسبة اثنين إلى واحد، تريدون حزبا سياسيا جديدا، وستحصلون عليه!”.

وتابع “اليوم، تأسس حزب أمريكا ليعيد لكم حريتكم”.

وكان ماسك من أبرز داعمي ترامب، وحليفا لعب دورا بارزا في انتصاره الساحق على الديمقراطيين في الانتخابات التي أوصلته للبيت الأبيض مجددا.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الخميس الماضي إنه «خاب أمله في إيلون، لمعارضته مشروع قانونه الضخم الجميل». وتكهّن ترامب بأن السبب يعود إلى خفض مشروع القانون لائتمانات السيارات الكهربائية، ولأن ماسك يفتقد بالفعل إمكانية الوصول إلى المكتب البيضاوي.

وتابع إنه كان يتمتع بعلاقة جيدة مع إيلون ماسك، لكنه أوضح أنه لا يشعر بأنه بحاجة إليه، سواء في أثناء الانتخابات أو الآن.

ويبدو أن ماسك كان يراقب، فنشر سلسلة من التغريدات تعارض مشروع القانون، ثم هاجم ترامب شخصيًا لأول مرة منذ تحالفه معه العام الماضي. وقال: «بدوني، كان ترامب سيخسر الانتخابات، وكان الديمقراطيون سيسيطرون على مجلس النواب، وكان الجمهوريون سيحصلون على 51-49 في مجلس الشيوخ».

وهبطت أسهم شركة تسلا يوم الخميس بعد أنباء عن خلاف بين ماسك وترامب. ورد ترامب في وقت لاحق من يوم الخميس، قائلاً إن ماسك “كان ضعيفًا”.

وتابع: «طلبتُ منه الرحيل، وسحبتُ منه تفويضه بشأن السيارات الكهربائية الذي أجبر الجميع على شراء سيارات كهربائية لم يرغب بها أحدٌ غيره (وكان يعلم منذ أشهر أنني سأشتريها!)، فجنّ جنونه!».

وكان ماسك قد هاجم بالفعل الجمهوريين في مجلس النواب بسبب موافقتهم بالإجماع تقريبًا على مشروع القانون، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيستخدم ثروته أو منصته الضخمة ضدهم.

وخلال الحقب الزمنية المتعاقبة تناوب على حكم أمريكا الجمهوريون والديمقراطيون رغم وجود أحزاب أخرى.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR