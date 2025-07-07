عاجل: مميزات ألونسو التي ستجعله ناجحًا مع الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي جولين غيريرو مميزات المدرب تشابي ألونسو التي ستجعله ناجحًا مع ريال مدريد.

جولين قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“ألونسو مدرب بأفكار حديثة، كما يتدخل في التفاصيل الصغيرة”.

“هذا ما نراه بوضوح في كأس العالم للأندية، إنه مدرب محوري”.

هي إشارة منه إلى أن تشابي لا يعتمد فقط على الجوانب الفردية لدى لاعبيه كما كان يفعل كارلو أنشيلوتي، ولكنه يهتم أكثر بالجانب الفني والتوظيف الصحيح للاعبين واللعب كفريق جماعي.