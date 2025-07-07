عاجل: أول تحدي سينتظر كاريراس في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي ألبيرتو بيريرو التحدي الأول الذي سيكون في انتظار النجم ألفارو كاريراس بمجرد وصوله إلى ريال مدريد.

بيريرو قال خلال تصريحات له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“كاريراس سيصل إلى الريال، ولكن حتى لو كان التعاقد معه مكلفًا، فلن يضمن مكانًا له في التشكيلة الأساسية”.

“فران غارسيا هو من سيلعب أساسيًا”.

الأمر المؤكد حسب مختلف النقاد أن هذا التنافس المرتقب بين اللاعبين من أجل اللعب بصورة أساسية، سيعود بفائدة كبرى على الميرنجي في مركز الظهير الأيسر الذي عانى منه كثيرًا في السنوات الأخيرة.