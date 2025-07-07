عاجل: راشفورد يتمسك بحلم برشلونة وينتظر التحرك الرسمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي ماتيو موريتو أن نادي برشلونة لا يزال يحتفظ بخيار التعاقد مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أن هذا المسار لم يغلق على الإطلاق، بل شهد اتصالات جديدة خلال الأيام الأخيرة بين الطرفين.

وأوضح موريتو أن اللاعب يُبدي رغبة واضحة في ارتداء قميص برشلونة، حيث تعد وجهته المفضلة في حال قرر مغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ورغم تراجع الحديث عن الصفقة في بعض الفترات، إلا أن راشفورد مستعد لانتظار تحرك رسمي من النادي الكتالوني قبل النظر في عروض بديلة.