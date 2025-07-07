عاجل: غارات إسرائيلية تدك مواقع حوثية بالحديدة.. أكبر موجة من الضربات

شكرا لاهتمامكم بخبر غارات إسرائيلية تدك مواقع حوثية بالحديدة.. أكبر موجة من الضربات والان مع التفاصيل



هزت انفجارات عنيفة، فجر الإثنين، مناطق متفرقة في محافظة الحديدة، غربي اليمن، إثر غارات إسرائيلية استهدفت مواقع لمليشيات الحوثي تعد الأكبر خلال الفترة الماضية.



وقال سكان محليون لـ”العين الإخبارية”، إن انفجارات عنيفة هزت ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين إثر غارات إسرائيلية يعتقد أنها استهدفت أرصفة الميناء ومرافقه الحيوية والذي تعرضت لموجات إسرائيلية سابقة من القصف.

وأكد السكان أن القصف الذي هز المدينة أثار الرعب بين الأهالي إثر قوة الانفجار فيما تصاعد عمود من الدخان في سماء الحديدة ويعتقد أن مواقع أخرى في المحافظة تعرضت للقصف الإسرائيلي.

ولاحقا، قالت إسرائيل إن طائراتها المقاتلة “ضربت ودمرت بنى تحتية إرهابية تابعة للنظام الحوثي الإرهابي. وكان من بين الأهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف”، مضيفة أن ذلك جاء “ردا على الهجمات المتكررة التي يشنها النظام الحوثي الإرهابي ضد دولة إسرائيل”.

وعقب القصف الاسرائيلي، أكد السكان انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الحديدة، مشيرين إلى أن المليشيات دفعت بدوريتها العسكرية للانتشار في شوارع المدينة.

وأشاروا إلى مشاهدة سيارات إسعاف ومركبات إطفاء وهي تهرع للأماكن المستهدفة بما في ذلك ميناء الحديدة الذي تعرض لأكبر موجة من الضربات.

وجاء القصف على الحديدة عقب توجيه الجيش الإسرائيلي، إنذارًا عاجل لإخلاء موانئ الحديدة الثلاثة ومحطة الكهرباء وتوعد بقصفها.

وحذر الجيش الاسرائيلي “المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف والمتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة – رأس الكثيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي الإرهابي بإخلائها فورا”.

وقال إن “جيش الدفاع سيشن في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرًا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها”، وحث “كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها – بالإخلاء فورًا لسلامة الجميع”.

وتأتي هذه التطورات في سياق رد عسكري إسرائيلي على هجمات متكررة شنتها مليشيات الحوثي باتجاه الأراضي الإسرائيلية وسفن شحن دولية، بزعم دعمها لحركة “حماس” في غزة.

ومنذ منتصف 2024، شنت إسرائيل 11 موجة من الضربات الجوية على منشآت حوثية داخل الموانئ اليمنية، تسببت في تعطيل جزئي لبعض المرافق، وسط تكتم الجماعة عن حجم الأضرار.

وكان ميناء الحديدة قد تحوّل إلى نقطة اشتباك بحرية وجوية مباشرة بين إسرائيل والحوثيين، خاصة مع استخدام الجماعة له في إطلاق طائرات مسيّرة وزوارق مفخخة تجاه أهداف إسرائيلية والبحر الأحمر.

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