اخبار الخليج / اخبار اليمن

عاجل: كروس يكشف أكثر ما يميز غولر

0 نشر
0 تبليغ

  • عاجل: كروس يكشف أكثر ما يميز غولر 1/2
  • عاجل: كروس يكشف أكثر ما يميز غولر 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر كروس يكشف أكثر ما يميز غولر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف توني كروس نجم ريال مدريد المعتزل عن أكثر ما يميز لاعب الملكي الشاب اراد غولر عن باقي اللاعبين.

كروس قال: “ما يميز غولر عن غيره من اللاعبين الشباب هو رغبته الدائمة في التعلم ، انه يراقب ما نقوم به قبل التدريب وبعده ، وألاحظ انه يرغب في التحسن ، اذا حافظ على لياقته البدنية فسيكون له مستقبل باهر بالتأكيد”.

اضاف: “هناك الكثير من الشباب الذين هم في مثل عمر أردا غولر يعتقدون أنهم جيدون جدا ولا يحتاجون الى نصائح ، لكنه مختلف ويبحث عن التعلم”.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

Advertisements

قد تقرأ أيضا