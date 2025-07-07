عاجل: كروس يكشف أكثر ما يميز غولر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف توني كروس نجم ريال مدريد المعتزل عن أكثر ما يميز لاعب الملكي الشاب اراد غولر عن باقي اللاعبين.

كروس قال: “ما يميز غولر عن غيره من اللاعبين الشباب هو رغبته الدائمة في التعلم ، انه يراقب ما نقوم به قبل التدريب وبعده ، وألاحظ انه يرغب في التحسن ، اذا حافظ على لياقته البدنية فسيكون له مستقبل باهر بالتأكيد”.

اضاف: “هناك الكثير من الشباب الذين هم في مثل عمر أردا غولر يعتقدون أنهم جيدون جدا ولا يحتاجون الى نصائح ، لكنه مختلف ويبحث عن التعلم”.