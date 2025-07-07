عاجل: كورتوا … هل هو رجل الريال الأول في المونديال؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أشاد الصحفي إستيبان بورتيرو بالمستويات التي قدمها النجم تيبو كورتوا مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية حتى الآن.

إستيبان قال خلال تصريح له عبر إذاعة أوندا ثيرو التالي:

“اللاعب الأكثر ثباتًا في الريال يظل هو كورتوا”.

الكثير من النقاد يتفقون مع هذا الرأي، وحتى عندما تراجع مستوى الميرنجي كثيرًا في الموسم الماضي، حافظ حارس المرمى البلجيكي على مستواه وأنقذ فريقه في العديد من المناسبات.