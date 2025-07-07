عاجل: برشلونة يثق في لويس دياز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اكد الصحفي فيرنانديز بولو بأن نادي برشلونة يثق في ان لويس دياز يرغب في الانضمام الى صفوفه هذا الصيف.

والبارسا على يقين بأن دياز هو من سيطلب الرحيل من ليفربول ، لكن لا يتوقع أن يحدث ذلك فورا ، خصوصا أن النادي وجماهيره يعيشون حالة حداد بعد وفاة ديوغو جوتا.

وقد يكون هذا الامر عقبة أمام البارسا في صفقة تعاقده مع دياز وذلك بسبب فقدان الفريق لمهاجم من الطراز الرفيع بطريقة مأساوية .

رغم ذلك ، يظل موقف دياز واضحا : حلمة هو اللعب لبرشلونة ، وينوي المطالبة ببيعه لتحقيق هذا الحلم.