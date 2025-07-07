عاجل: سلاح الجو الإسرائيلي يشن هجوما على الحديدة غرب اليمن

عدن - ياسمين عبد العظيم - شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت ميناء الحديدة غرب اليمن، وفقًا لما نقلته “القاهرة الإخبارية” عن وسائل إعلام إسرائيلية.

موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف

وذكر مراسل القناة أن الغارات تركزت على موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، في حين أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية لا تزال مستمرة حتى الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، ألقت طائرات سلاح الجو نحو 20 صاروخًا ثقيلًا على مدينة الحديدة، وسط استخدام مكثف للذخيرة الثقيلة في الهجوم.

وأفادت وكالة “رويترز” بسماع دوي انفجارات عنيفة في محيط ميناء الحديدة، أحد أبرز الموانئ الحيوية في اليمن.

تحذير بإخلاء عدد من المواقع الحيوية في اليمن

وكان جيش الاحتلال قد أصدر، مساء الأحد، تحذيرًا عاجلًا دعا فيه إلى إخلاء عدد من المواقع الحيوية في اليمن، شملت موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، بالإضافة إلى محطة كهرباء الحديدة رأس الخطيب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي، أن الجيش سيشن قريبًا غارات على تلك المواقع بسبب ما وصفه بـ”أنشطة عسكرية” تنفذ فيها.

ودعا البيان جميع المتواجدين في المناطق المذكورة، بما في ذلك السفن الراسية قربها، إلى المغادرة الفورية حفاظًا على سلامتهم.

رصد وإسقاط صاروخ أُطلق من اليمن

وفي القابل، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، عن رصد إطلاق صاروخ من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، مؤكدًا أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو تمكنت من اعتراضه بنجاح.

صافرات الإنذار تدوي في الجنوب

وأوضح البيان أن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق، أبرزها البحر الميت وصحراء النقب، تزامنًا مع تفعيل أنظمة الإنذار المبكر، وفقًا للإجراءات الدفاعية المعتمدة. كما طُلب من السكان الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.