أخبار اليمن : عدوان إسرائيلي على الحديدة

دوت الخليج -

عدوان إسرائيلي على الحديدة

شن طيران العدو الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات على محافظة الحديدة. عدوان إسرائيلي على الحديدةشن طيران العدو الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات على محافظة الحديدة. وأوضحت مصادر محلية أن العدو الإسرائيلي استهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس كثيب. وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع قال في بيان مقتضب قبل قليل" إن القوات الجوية اليمنية تتصدى في هذه الأثناء للعدوان الصهيوني على بلدِنا".

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