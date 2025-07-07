عاجل: قبل موقعة ريال مدريد.. سان جيرمان يقتحم سباق رودريغو

شكرا لاهتمامكم بخبر قبل موقعة ريال مدريد.. سان جيرمان يقتحم سباق رودريغو والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - اقتحم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سباق التعاقد مع البرازيلي رودريغو، جناح ريال مدريد الإسباني.

وأثيرت حالة من الغموض حول مستقبل رودريغو مع ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني تشابي ألونسو، في ظل قلة مشاركاته مع الفريق بكأس العالم للأندية 2025 بأمريكا.

وحسب شبكة “ESPN” في نسختها البرازيلية، فإن باريس سان جيرمان دخل على خط التعاقد مع رودريغو، الذي يمتد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو/ حزيران 2028.

وأثارت المشاركة المحدودة لرودريغو في مونديال الأندية – بواقع 92 دقيقة فقط – تساؤلات حول مكانته في الفريق، خاصة مع تفضيل ألونسو الاعتماد على الثلاثي فينيسيوس جونيور، وغونزالو غارسيا (في غياب كيليان مبابي)، وجود بيلينغهام في التشكيلة الأساسية والإبقاء على رودريغو بديلا في المباريات الأخيرة.

وبحسب التقارير، فإن إدارة ريال مدريد لن تمانع بيع اللاعب إذا وصلت عرض مناسب يوازي قيمته السوقية، المقدّرة بحوالي 100 مليون يورو، رغم عدم تلقي أي عروض رسمية حتى الآن.

وأشارت “ESPN” إلى أن باريس سان جيرمان تواصل بالفعل مع ممثلي رودريغو، إلى جانب أندية أخرى مثل أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل.

وخاض رودريغو، البالغ من العمر 24 عامًا، 54 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي سجل فيها 14 هدفا وصنع 11، كما يملك 33 مباراة دولية مع البرازيل، أحرز خلالها 7 أهداف.

aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز FR