عاجل: بطلب من إنزاغي… الهلال على وشك إنهاء التعاقد مع مالكوم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: يبدو أن مسيرة الجناح البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا مع الهلال باتت تقترب من نهايتها، بعد فترة شهدت توتراً داخل وخارج الملعب.

وكشفت مصادر لـ “الشرق الأوسط”، أن الطرفين، اللاعب والنادي، يتجهان نحو فك الارتباط بالتراضي، في ظل عدم الرغبة المشتركة في الاستمرار.

كان مالكوم قد دخل في مشادة مع جماهير الهلال عقب الخسارة أمام فريقه السابق فلومينينسي البرازيلي 2-1، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، ما أثار جدلاً واسعاً حول مستقبله مع النادي.

بحسب المصادر ذاتها، فإن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي يتولى قيادة الفريق حالياً، أوصى الإدارة بإجراء تغييرات على قائمة الأجانب، مطالباً بالاستغناء عن كل من ألكسندر ميتروفيتش، ورينان لودي، وكايو، إلى جانب مالكوم.

وبدأت إدارة الهلال بالفعل في دراسة البدائل المناسبة، حيث تسعى لتدعيم الصفوف بأسماء تتماشى مع رؤية إنزاغي، من أجل بناء منظومة فنية قوية تنافس على البطولات في الموسم الجديد.