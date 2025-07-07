عاجل: ثنائي الهلال يخطف الأنظار الأوروبية بعد تألقهما في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أبدى عدد من كشافي الأندية الأوروبية الكبرى اهتماماً ملحوظاً بنجمي الهلال والمنتخب السعودي، ناصر الدوسري وحسان تمبكتي، بعد المستويات اللافتة التي قدماها في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ووفقاً لمصادر صحيفة «الشرق الأوسط»، فقد حضر الكشافون عدة مباريات للهلال خلال البطولة لمتابعة اللاعبين عن قرب تمهيداً لاتخاذ خطوات رسمية نحو استقطابهما.

وتميّز ناصر الدوسري بثباته وأدائه العالي تحت قيادة المدرب سيموني إنزاغي، حيث شارك أساسياً في 5 مباريات بمتوسط 88 دقيقة، وقدم تمريرة حاسمة، وخلق فرصتين محققتين، كما بلغت دقة تمريراته 84%، والكرات الطويلة 82%، مع نجاح كامل في المراوغات.

دفاعياً، أظهر الدوسري انضباطاً تكتيكياً بمتوسط 2.6 تدخل في المباراة و3.2 استرجاع للكرة، دون ارتكاب أخطاء مؤثرة.

أما حسان تمبكتي، فقدم أداءً دفاعياً صلباً في 3 مباريات بمتوسط 85 دقيقة قبل تعرضه للإصابة.

وبلغت نسبة نجاحه في التدخلات 3 لكل مباراة، و80% في الصراعات الثنائية، دون أن يُراوغ، وسجّل 3.7 إبعاد للكرة في اللقاء، مع انضباط تام داخل المنطقة الدفاعية.