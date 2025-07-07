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عاجل: بردغجي سيشارك مع برشلونة في الجولة الاسيوية

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن روني بردغجي سوف يسافر مع برشلونة لجولة الاسيوية وسيشارك مع في الجولة التحضيرية للفريق استعدادا للموسم المقبل 2025-2026.

بردغجي اجتاز الجزء الاول من الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله الى برشلونة .

وسيوقع اللاعب السويدي القادم من صفوف كوبنهاجن صاحب الـ 19 عاما مع البارسا مقابل 2 مليون يورو ، ويواصل برشلونة الانتهاء من جميع الاجراءات الرسمية ليتم الاعلان عن الصفقة خلال الاسبوع المقبل .

البارسا توصل الى اتفاق شفهي مع كوبنهاغن على ضم الجناح السويدي الى صفوفه هذا الصيف قبل ايام قليلة ، وسيتم الاعلان الرسمي عن الصفقة بمجرد الانتهاء من جميع الاجراءات الرسمية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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