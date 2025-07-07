عاجل: انريكي يريح هذا الثنائي استعدادا لمواجهة الريال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اعفى المدرب لويس انريكي لاعبين اساسيين من تدريبات باريس سان جيرمان اليوم، والتي خصصت للاستشفاء بعد المباراة القوية ضد بايرن ميونخ في الدور الربع النهائي لكاس العالم .

انريكي فضل اراحة كل من المدافع اشرف حكيمي و متوسط الميدان فابيان رويز لمنحهما فرصة استعادة الانفاس و الحفاظ على الطراوة البدنية استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في الدور قبل النهائي للبطولة الاربعاء القادم حيث يريدهما في كامل الجاهزية .