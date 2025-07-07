عاجل: 4 أطفال.. «عسل» تنضم لعائلة نيمار

شكرا لاهتمامكم بخبر 4 أطفال.. «عسل» تنضم لعائلة نيمار والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق سانتوس البرازيلي، أبا للمرة الرابعة، بعدما استقبل طفلة جديدة.

ورُزق نيمار بمولودة جديدة من صديقته البرازيلية برونا بيانكاردي، لتكون الطفلة الثانية للزوجين.

وأطلق نيمار على ابنته اسم “ميل”، وتعني “عسل” باللغة البرتغالية، مع العلم بأنها وُلدت في الساعات الأولى من يوم 5 يوليو/ تموز 2025.

نيمار أب لـ4 أطفال



أصبحت “ميل” أحدث المنضمين إلى عائلة نيمار، حيث إن صاحب الـ32 عاما لديه 4 أطفال من 3 سيدات مختلفات.

أول طفل لنيمار كان دافي لوكا، الذي وُلد عام 2011 من صديقته السابقة كارولينا دانتاس.

ولدى نيمار أيضًا ابنة اسمها مافي من صديقته الحالية برونا بيانكاردي، وقبل نحو عام رُزق اللاعب البرازيلي بطفلته الثالثة هيلينا من علاقة مع أماندا كيمبرلي، وأقام لها مؤخرا عيد ميلادها الأول، قبل أن يرزق بميل.

يذكر أن نيمار جدد عقده مع سانتوس ليستمر معه لـ6 أشهر جديدة حتى نهاية 2025، مع إمكانية التجديد بعد نهاية هذا العقد.

وكان نجم برشلونة الإسباني السابق انضم لنادي سانتوس في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادما من نادي الهلال السعودي.

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