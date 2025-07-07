عاجل: صفقة الـ77 مليونا.. لماذا رحل جون دوران عن النصر السعودي؟

شكرا لاهتمامكم بخبر صفقة الـ77 مليونا.. لماذا رحل جون دوران عن النصر السعودي؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي النصر السعودي رحيل مهاجمه الكولومبي جون دوران عن الفريق لخوض تجربة إعارة في تركيا.

وذكر النصر عبر حساباته الرسمية أن شركة النادي وافقت على إعارة جون دوران إلى نادي فنربخشه التركي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

تفاصيل إعارة جون دوران إلى فنربخشه

وحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن نادي فنربخشه سيتكفل بدفع راتب جون دوران كما هو مخطط له خلال فترة الإعارة الموسم المقبل.

وأشار إلى أن جون دوران كان الهدف الأول للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشه، والمدير الرياضي للنادي؛ ديفين أوزيك.

وكانت تقارير تركية ذكرت في وقت سابق أن راتب دوران يقدر بنحو 12 مليون يورو، فيما تتراوح قيمة الإعارة التي سيدفعها فنربخشه للنصر بين 15 و20 مليون يورو.

لماذا رحل جون دوران عن النصر؟



وفقا لما كشفته صحيفة “الرياضية” السعودية قبل أيام، فإن رحيل دوران عن النصر جاء بسبب صعوبات يواجهها على المستوى الشخصي.

وأوضحت أن تلك الصعوبات تسببت في التأثير سلبياً على اللاعب، سواء على المستوى الذهني أو الفني داخل الملعب، مما أدى إلى عدم تأقلمه مع الفريق.

ماذا قدم جون دوران مع النصر؟



يذكر أن جون دوران انضم إلى النصر في يناير/ كانون الثاني الماضي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي مقابل 77 مليون يورو، بعقد يمتد حتى عام 2030.

وخاض الدولي الكولومبي البالغ من العمر 21 عاما ما مجموعه 18 مباراة مع النصر الموسم الماضي، سجل خلالها 12 هدفًا ولم يصنع أي هدف.

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