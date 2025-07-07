عاجل: العمل تعلن عن فرص عمل جديدة برواتب تصل لـ13 ألف جنيه

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزارة العمل، من خلال النشرة النصف شهرية للتوظيف، وبالتنسيق مع عدد من شركات القطاع الخاص، عن إتاحة فرص عمل جديدة في قطاع الكهرباء، وذلك بإحدى الشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال بمدينة الشيخ زايد، حيث تصل قيمة المرتبات الشهرية المعروضة إلى 13 ألف جنيه.

فرص عمل جديدة في قطاع الكهرباء

وأكدت وزارة العمل أنها قامت بتوفير عدد من الوظائف الشاغرة في مجال الكهرباء، وتحديدًا في تخصص “فني كهرباء”، وفقًا لعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، والتي تشمل ما يلي:

– أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل متوسط مناسب لطبيعة الوظيفة.

– أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و35 عامًا.

مزايا الوظائف المعروضة

يحصل المتقدمون الذين يتم قبولهم في هذه الوظائف الجديدة على العديد من المزايا، من أبرزها:

– راتب شهري مجزٍ يتراوح ما بين 9100 جنيه وحتى 13 ألف جنيه، وفقًا للخبرة والمؤهلات.

– نظام عمل يشمل 14 يومًا من العمل يتبعها 7 أيام راحة.

– توفير تأمين صحي للموظف يشمل كافة الخدمات الطبية الأساسية.

– تأمين اجتماعي كامل طبقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

– تأمين على الحياة، لحماية الموظف وأسرته.

– مكافأة سنوية يتم صرفها وفق تقييم الأداء وسياسات الشركة.

طريقة التقديم على الوظائف

كما أوضحت الوزارة أن من يرغب في التقديم لهذه الفرص الوظيفية المتاحة عليه سرعة التواصل مع المسؤول المختص على رقم الهاتف التالي: 01272138789.

كذلك، يمكن التقديم من خلال التوجه مباشرة إلى مقر الإدارة العامة للتشغيل، بمبنى وزارة العمل القديم بمدينة نصر، أو عبر التوجه إلى مديريات العمل المتواجدة في مختلف محافظات الجمهورية، أو من خلال أرقام وعناوين الشركات المرفقة في بيان الوزارة، ويمكن أيضًا التقديم إلكترونيًا من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل، وللدخول على الموقع اضغط هنـــــا.