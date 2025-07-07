عاجل: ديكو يقارن بين «الظاهرة» لامين ونيمار.. ويصدم ميسي ورونالدو

شكرا لاهتمامكم بخبر ديكو يقارن بين «الظاهرة» لامين ونيمار.. ويصدم ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أثنى البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني، على ما يقدمه النجم الشاب لامين يامال، جناح الفريق الكتالوني، رغم صغر سنه.

وقدم لامين يامال موسما استثنائيا مع برشلونة، حيث أسهم في 39 هدفا في مختلف المسابقات، بتسجيله 18 هدفا وتقديم 21 تمريرة حاسمة.

وأشاد ديكو بنجم منتخب إسبانيا الشاب، الذي سيتم عامه الـ18 الأسبوع المقبل، في مقابلة مع صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، قائلا: “لامين يامال ظاهرة، ظاهرة بالفعل.. أن يكون الأفضل في العالم ويعتمد عليه”.

وأضاف: “سينافس ريال مدريد على البطولات مع برشلونة في السنوات القليلة المقبلة، وهو في أفضل مكان للمنافسة وفي أفضل منصة.. أقول هذا أيضًا للمنتخب الإسباني، الذي سيتألق في البطولات لأنه قوي جدًا”.

وتابع: “بداية لامين تشبه إلى حد كبير بدايات نيمار.. لقد ساعدته الحياة على النضج كما هو الآن.. لديه الآن مسؤوليات أكبر كلاعب، لكنه في سنه أيضًا، عندما يبلغ الثلاثين من عمره، سيفعل ما يفعله مَن هم في الثلاثين”.

وفي سياق متصل، سُئل اللاعب البرتغالي السابق عن الأفضل بين البرازيلي رونالدينيو والأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه كريستيانو رونالدو.

ورد ديكو: “لعبتُ مع ميسي في بداية مسيرته، وكريستيانو في بداية مسيرته، لو خُيّرت لاخترتُ رونالدينيو.. من بين مَن لعبت معهم، كان رونالدينيو الأفضل، لقد كان يمتلك مهارات فنية رائعة، وقدّم أداء مختلفا”.

وأنهى قائلا: “ميسي أكثر لاعب متكامل لعبت معه، وأكثر ما أعجبني في كريستيانو هو رغبته الدائمة في التعلم، وفي بداية مسيرته لم يرتكب أي أخطاء”.

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