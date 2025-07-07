عاجل: برشلونة يطلق مشروعًا جديدًا لتعزيز الهوية الإعلامية عالميًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أطلق نادي برشلونة مشروعه الإعلامي الجديد “Barça Media 360″، الذي يهدف إلى توحيد كافة منصاته الإعلامية تحت مظلة واحدة.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز مكانة النادي عالميًا، ليس فقط كنادٍ رياضي، بل كعلامة ترفيهية متكاملة ومتعددة الأشكال والمنصات.

هذا المركز الجديد للمحتوى سيقود تطوير منظومة إعلامية شاملة تُمكِّن النادي من الوصول إلى جماهيره وأعضائه حول العالم، مع التركيز على الابتكار والاستغلال التجاري الفعال، عبر مشروع “Barça One” ومن خلال إدارة مباشرة لقسم “Barça Identity”.

وقد تم تكليف بالوما ميكادزي، مديرة قسم الهوية، بقيادة هذا التحول، حيث ستشرف على المنصات الرقمية للنادي، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والموقع الرسمي، ويُنظر إلى دورها كمحوري في بناء استراتيجية إعلامية عالمية متكاملة.

كما أُعلن عن تغييرات إدارية في هيكل القسم الإعلامي، إذ سيتولى جوردي نومديديو مسؤولية الإعلام الخاص بالفريق الأول، بينما يتجه سيرجي نوغيراس وتشافي غوارتي إلى مهام جديدة داخل النادي.

بهذا المشروع، يسعى برشلونة لتكريس نفسه كمرجع عالمي في مجال صناعة المحتوى الرياضي والترفيهي.