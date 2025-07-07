عاجل: لماذا وضع برشلونة خطة تدريبية خاصة لـ ديارا ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية يستعد ابراهيم ديارا في فرنسا ليكون فى افضل حالاته تحت قيادة فليك في الموسم التحضيري ، في برشلونة هناك الكثير من الآمال المعقودة عليه ، حيث يعتبر من ابرز اللاعبيمنالافارقة الصاعدين على الساحة الدولية.

زوده برشلونة ببرنامج خاص لزيادة الكتلة العضلية والارتقاء بمستواه البدني ليكون جاهزا للتدرب مع الفريق الاول ، وهو ما التزم به ديارا حرفيا ، حيث يأخذ هذه الفرص التي ستتاح له هذا الصيف على محمل الجد ، والتواجد تحت اوامر فليك يعد امتيازا وهو لا ينوي التفريط به .

من المتوقع أن يصل المالي الى برشلونة في حالة بدنية ممتازة ، والصور الاخيرة له تظهر تحسنا ملحوظا في لياقته ، اللاعب سيعود الى البارسا الاسبوع المقبل.

ديارا لاعب قادر على اللعب على الاطراف (يفضل الجهة اليمنى لأنه اعسر ويميل للدخول الى العمق ) كما يمكنه اللعب كصانع ألعاب خلف المهاجمين ، يتمتع ببنية جسدية قوية ، ومهارات مراوغة ، وحس تهديفي عال.