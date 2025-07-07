عاجل: بنفيكا متمسك بمطالبه أمام ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- لا يزال الفارو كاريراس ظهير بنفيكا هدفا لريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري، رغم تألق فران غارسيا في بطولة مونديال الاندية.

وفقا لصحيفة أس الاسبانية بنفيكا لا يزال يريد الحصول على 50 مليون يورو للسماح لألفارو كاريراس بالرحيل.

رغم المستوى الضعيف الذي ظهر به الفارو كاريراس في بطولة مونديال الاندية ، إلا أن هذا لم يؤثر على بنفيكا الذي يتمسك بمطالبه للتخلي عن لاعبه الاسباني .

على الجانب الاخر، يرفض النادي الابيض دفع هذا المبلغ في كاريراس معتبرا أن مطالب بنفيكا مبالغ بها.