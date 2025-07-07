عاجل: قبل موقعة باريس.. صرخات ألونسو تحاصر مبابي في ريال مدريد

شكرا لاهتمامكم بخبر قبل موقعة باريس.. صرخات ألونسو تحاصر مبابي في ريال مدريد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت طريقة تعامل تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الإسباني، مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم الفريق الملكي، ضجة واسعة خلال الأيام الأخيرة.

ويستعد ريال مدريد حاليا لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، الفريق السابق لمبابي، يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وكان كيليان شارك كبديل للمباراة الثانية على التوالي أمام بروسيا دورتموند الألماني بعد تعافيه من الإصابة، حيث لعب في آخر نصف ساعة وسجل هدفًا رائعًا.

ومع ذلك، فإن عودة مبابي للتشكيل الأساسي أمام فريقه السابق باريس سان جيرمان لا تزال محل شك.

وواصل ألونسو الاعتماد على المهاجم الإسباني الشاب غونزالو غارسيا، الذي يُقدّم مستويات مميزة مع ريال مدريد، حيث أسهم بهدف في جميع المباريات التي لعب بها، بتسجيل 4 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

ورغم أن العلاقة بين مبابي والمدرب الإسباني لا تشوبها مشاكل، فإن ألونسو يتعامل مع النجم الفرنسي دون تمييز، ويوجّه له تعليمات صارمة خلال المباريات، كما فعل في مواجهة دورتموند، وفقًا لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وأضافت “ماركا” أن ألونسو لا يتردد في الصراخ في وجه مبابي لتصحيح بعض الأخطاء وتحسين مركزه عندما يحين وقت الضغط، حيث التقطته الكاميرات وهو يقول للاعب: “كيليان، اذهب خلف الكرة”.

وحسب التقارير، فإن ألونسو يميل أكثر إلى مواصلة الاعتماد على غونزالو غارسيا في مركز رأس الحربة للحفاظ على التوازن والانسجام، أو إبعاد فينيسيوس جونيور عن التشكيلة الأساسية لإفساح المجال لكيليان مبابي حتى يلعب بشكل أساسي ضد “PSG”.

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