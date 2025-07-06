عاجل: نهاية وهم الصفقة الذهبية: صحفي إسباني يروي كواليس فشل انتقال ويليامز إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة (رأي خاص بالصحفي تشافي هيرنانديز نافارو)

تناول تشافي خفايا فشل صفقة انتقال نيكو ويليامز إلى برشلونة، بعد أن جدد اللاعب عقده مع أتلتيك بلباو.

وأكد أن الحديث الآن بات ممكنًا بموضوعية، بعيدًا عن المزايدات والاتهامات بالإحباط.

وبرأيه، فإن بلباو خرج منتصرًا، ليس فقط ببقاء اللاعب، بل برفع قيمته السوقية أيضًا.

أما ويليامز، فاستغل اهتمام برشلونة لانتزاع عقد أكبر، وأشار إلى أن إدارة برشلونة لم تكن موحدة بشأن الصفقة، حيث أبدى فليك وديكو تفضيلًا للويس دياز، الأكثر جاهزية وخبرة.

رغم ذلك، ضغط لابورتا بحماسة لإتمام الصفقة، بحثًا عن دفعة شعبية، مما دفع الإعلام المقرّب للترويج لويليامز كـ”الصفقة المثالية”، رغم أرقامه المتواضعة في الليغا.

وأشار إلى أن الحماس الجماهيري، خاصة لفكرة الجمع بين ويليامز وصديقه لامين يامال، لعب دورًا أكبر من التحليل الفني.

بل وحذر من تأثير العلاقات الشخصية الزائدة داخل غرفة الملابس، وهو ما تضرر منه برشلونة سابقًا.

في النهاية، وعندما طلب ويليامز ضمانات لم يستطع النادي توفيرها، قرر البقاء في بلباو، لتتلاشى بعدها الهالة التي أُحيطت بالصفقة، وتبدأ نبرة العقلانية في الظهور مجددًا.