عاجل: خريطة الطرق البديلة لـ”الدائري الإقليمي” بعد إغلاقه

عدن - ياسمين عبد العظيم - قررت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إجراء تحويلات مرورية بالطريق الدائرى الإقليمي لتنفيذ أعمال رفع كفاءة وصيانة الطريق.

غلق الطريق الدائري الإقليمي

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، والتي استدعت غلقه في الاتجاه القادم من الإسكندرية الصحراوي، وحتى تقاطعه مع طريق السويس الصحراوى، بدءًا من الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة أسبوع بصفة مؤقتة لحين تحسين ورفع كفاءة وسائل الأمن والسلامة المرورية على الطريق.

خريطة تحويلات الطريق الاقليمي

ووفق بيان لإدارة المرور؛ ستكون مسارات المركبات خلال فترة الغلق على المحاور البديلة على النحو التالي: القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي يسلك مطالع الطريق الإقليمي في اتجاه الواحات، ويستمر في السير حتى تقاطعه مع طريق الضبعة، ثم يسلك الطريق الأوسطي في اتجاه القطامية حتى طريق السويس، أو الاستكمال في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ثم يسلك مطلع طريق الضبعة من روض الفرج حتى منزل الأوسطي، والاستكمال حتى طريق السويس.

أما القادم من مناطق الإسكندرية ويريد الدخول لوسط الدلتا، يسلك الطريق الدولي الساحلي، ومنه لمحافظات الدلتا.

خريطة الطرق البديلة بعد غلق الدائري الإقليمي

وبالنسبة للقادم من مناطق أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم، والقادم من طريق الإسكندرية الزراعي يسلك الطريق الإقليمي في اتجاه الطريق الصحراوي حتى محور الضبعة ومنه للطريق الأوسطي.

أما القادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطي أو محور العبور، والقادم من الإسماعيلية الصحراوي يسلك محور 30 يونيو أو الطريق الأوسطي، بينما القادم من الإسماعيلية الزراعي عليه أن يسلك الطريق الأوسطي.

وقامت وزارة الداخلية بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.