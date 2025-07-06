عاجل: «ماجيك سيز».. مسؤول يمني يكشف لـ«العين الإخبارية» كارثة الحوثي الجديدة

شكرا لاهتمامكم بخبر «ماجيك سيز».. مسؤول يمني يكشف لـ«العين الإخبارية» كارثة الحوثي الجديدة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر يمني مسؤول، الأحد، تفاصيل هجوم الحوثيين المزدوج على سفينة تجارية قبالة الحديدة، والذي يهدد بكارثة بيئية جديدة في البحر الأحمر.

وقال المصدر، وهو مسؤول كبير في قوات خفر السواحل اليمنية، لـ”العين الإخبارية” إن مليشيات الحوثي استخدمت “قذائف، وزوارق مسلحة، وصواريخ مضادة للسفن في الهجوم على سفينة ماجيك سيز، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وباتت مهددة بالغرق”.

وأوضح المسؤول أن “الهجوم وقع عند الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، وقد تحركت السفينة من موقع استهدافها إلى موقع آخر، بينما عملت باخرة أخرى على إنقاذ طاقمها، فيما تُركت السفينة المستهدفة تطفو باتجاه شمال غرب جزيرة الزبير اليمنية”.

وأكد أن مليشيات الحوثي أرسلت في البداية “8 زوارق، منها 4 مفخخة، و4 تقل عناصر مسلحة، وقد حاول الحوثيون الاشتباك معها باستخدام قذائف (آر بي جي)، لكن أمن السفينة رد على مصادر النيران”.

وأشار المصدر إلى أن “طاقم أمن السفينة نجح أيضًا في تحييد خطر زورقين مفخخين، فيما اصطدم زورقان آخران بهيكل الناقلة، ما ألحق بها أضرارًا مباشرة”.

وأضاف أن “الحوثيين عادوا لشن هجوم ثالث على السفينة، حيث استخدموا 3 صواريخ، أصاب أحدها السفينة بشكل مباشر، ما أسفر عن اشتعال النيران فيها”.

ولفت إلى أنه، رغم هجمات الحوثيين المزدوجة التي انطلقت من مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، فإن “السفينة استمرت بالإبحار، لكن الحريق الذي اشتعل على متنها أجبر طاقمها على إخلائها وتركها تنجرف”.

وأشار المسؤول إلى أن “الناقلة الآن تطفو بدون أي طاقم في البحر الأحمر، وتشتعل النيران على متنها، وتحمل نحو 17,000 طن من نترات الأمونيوم”، مما يهدد بكارثة بيئية جديدة في البحر الأحمر.

ويُعد الهجوم الحوثي على سفينة ماجيك سيز الأول من نوعه منذ أشهر، ويأتي بعد نحو شهرين من توقيع مليشيات الحوثي اتفاقًا مع الولايات المتحدة شمل وقف هجماتها في البحر الأحمر ضد السفن الأمريكية.

وخلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويناير/كانون الثاني 2025، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة تجارية بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى غرق سفينتين ومقتل أربعة بحارة.

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