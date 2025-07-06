عاجل: مستوحاة من النجمات.. 5 إطلالات أنيقة لحفلات الزفاف الصيفية

شكرا لاهتمامكم بخبر مستوحاة من النجمات.. 5 إطلالات أنيقة لحفلات الزفاف الصيفية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - استوحي إطلالتك في حفلات الزفاف الصيفية من النجمات مع أحدث صيحات الموضة والألوان الجريئة التي تجمع بين الأناقة والراحة.

مع تزايد حفلات الزفاف في موسم الصيف، يصبح اختيار الإطلالة المناسبة تحدياً يجمع بين الأناقة والعملية، خاصةً في الأجواء الحارة والأماكن المفتوحة. إليكِ 5 أفكار لإطلالات مميزة مستوحاة من النجمات تساعدك على التألق في أي حفل زفاف صيفي:

1. البدلات الرسمية النسائية



لم تعد الفساتين الخيار الوحيد؛ البدلات الرسمية الصيفية المصنوعة من الكتان أو الحرير باتت رائجة. اختاري ألواناً جريئة كالأحمر أو الأخضر أو الأزرق الملكي، مثل إطلالة سيرين عبد النور ببدلة حمراء من Max Mara.

2. الألوان والنقوش الجريئة



فساتين بنقوش زهرية أو استوائية وألوان نيون أو باستيل تمنحك حضوراً لافتاً. تارا عماد تألقت بثوب زهري لامع في حفل زفاف أمينة خليل باليونان.

3. الفساتين والتنانير الخفيفة



لدرجات الحرارة المرتفعة، اعتمدي فساتين أو تنانير من الشيفون أو الحرير أو الكريب. هبة نور ظهرت بفستان أسود قصير من Dior يجمع بين البساطة والخفة.

4. فساتين كاجوال أنيقة



للباحثات عن الراحة، اختاري فساتين فضفاضة بتصاميم انسيابية وألوان مشرقة. فرحانة بودي ارتدت فستان Missoni المخطط بألوان صيفية جذابة.

5. الابتعاد عن اللون الأبيض



احترمي إتيكيت الزفاف وابتعدي عن الأبيض، واختاري ألواناً فاتحة منعشة كالأصفر الزبادي أو الأخضر الفاتح. أسماء جلال تألقت بفستان أصفر ناعم من Kojak Studio في حفل زفاف أمينة خليل.

استلهمي من هذه الإطلالات لتظهري بأناقة لافتة في حفلات الزفاف الصيفية، وراعي دوماً اختيار الأقمشة والألوان التي تمنحك الراحة والثقة في كل مناسبة.

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