عاجل: بردغجي يجتاز الفحوصات الطبية الأولى تمهيداً للانضمام إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن الجناح السويدي الشاب روني بردغجي أكمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي برشلونة، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2 مليون يورو قادمًا من كوبنهاغن الدنماركي.

ووفقًا لرومانو، توصل الطرفان إلى اتفاق شفهي، على أن تستكمل الإجراءات الرسمية خلال الأسبوع المقبل، الصفقة تُعد واحدة من التحركات الاستراتيجية للنادي الكتالوني ضمن سياسة تدعيم صفوفه بمواهب واعدة على المدى البعيد.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن اللاعب:

الاسم: روني بردغجي

العمر: 19 عامًا (مواليد 15 نوفمبر 2005)

الجنسية: سويدي

المركز: جناح أيمن

القدم المفضلة: اليسرى

رقم القميص: 40

القيمة السوقية: 9.2 مليون يورو

أرقامه في موسم 2024/2025:

عدد المباريات: 5

المباريات التي بدأها أساسيًا: 2

عدد الدقائق: 229

التقييم العام: 6.61

الأهداف: 0

التمريرات الحاسمة: 0

البطاقات الصفراء: 0

البطاقات الحمراء: 0