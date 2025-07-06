عاجل: سعر سبيكة الذهب 5 جرامات btc اليوم الأحد 6 يوليو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر سعر سبيكة الذهب 5 جرامات btc اليوم الأحد 6 يوليو 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تباينت أسعار سبائك الذهب BTC اليوم، محليًا وعالميًا، إذ سجل سعر الأونصة عالميًّا 3336 دولار.

وبحسب الأسعار المُعلنة من مؤسسة “جولد بيليون”، فإن سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام btc، سجل اليوم، نحو 5469.00 جنيهًا بالمصنعية، أما بالنسبة لباقي الأوزان فجاءت على النحو التالي:

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام btc

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام btc إلى نحو 13485.00 جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات btc

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات btc قرابة 26845.00 جنيهًا بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات btc

وسجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات btc نحو 53650.00 جنيهًا بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا btc

وناهز سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا btc قرابة 107280.00 جنيهًا بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا btc

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا btc إلى نحو 268050.00 جنيهًا بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام btc

وارتفع سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام btc إلى نحو 535900.00 جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب ربع كيلو جرام btc

وناهز سعر سبيكة الذهب وزن ربع كيلو جرام btc نحو 1332000.00 جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب نصف كيلو جرام btc

وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن نصف كيلو جرام btc نحو 2663000.00 جنيه بالمصنعية.

سعر سبيكة الذهب كيلو جرام btc

وجاء سعر سبيكة الذهب وزن كيلو جرام btc عند 5324000.00 جنيه بالمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مستوى 5297 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتحدد سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4635 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3973 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 3090 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وتحدّد سعر الجنيه الذهب عند مستوى 37080 جنيهًا، دون احتساب المصنعية.